Meghan Markle Wimbledon'da Serena Williams maçında
ntv.com.tr
Meghan Markle, yakın arkadaşı olan ünlü tenisçi Serena Williams’ın Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki maçını iki eski arkadaşıyla birlikte izlemeye gitti.
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Meghan Markle, yakın arkadaşı Serena Williams’ın Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki maçını izlemeye gitti.
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237 yaşındaki Sussex Düşesi, Serena Williams’ın Kaja Juvan’ı yendiği maçı ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden iki eski arkadaşıyla birlikte seyretti.
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Markle’ın arkadaşlarının, önümüzdeki günlerde vaftiz edileceği öğrenilen oğlu Archie’nin vaftiz anneleri olduğu tahmin edildi.
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Markle’ın, maç esnasında sohbet ettiği arkadaşlarıyla sık sık gülüştüğü de görüldü.
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Tenis maçı, 6 Mayıs’ta doğum yapan Düşes’in doğumdan sonra üçüncü kez kameralar önünde görüntülendiği yer oldu.
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Düşes’in şapka, blazer ceket ve kot pantolondan oluşan stilinde en dikkat çeken şey kolyesi oldu.
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Markle’ın, oğlu Archie’nin adının baş harfini taşıyan kolyesi dikkatlerden kaçmadı. Mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer imzalı kolyenin 850 dolar olduğu öğrenildi.
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8Tenis tutkunu olduğu bilinen Kate Middleton da, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın Salı günkü maçına sürpriz konuk olarak katılmıştı.
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9Düşes, seyirci koltuklarında İngiliz tenisçi arkadaşları Katie Boulter ve Anne Keothavong ile birlikte oturmuş ve sık sık sohbet edip gülüşmüştü.
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37 yaşındaki Sussex Düşesi, Serena Williams’ın Kaja Juvan’ı yendiği maçı ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden iki eski arkadaşıyla birlikte seyretti.
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