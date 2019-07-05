NTV

Meghan Markle Wimbledon'da Serena Williams maçında

ntv.com.tr

Meghan Markle, yakın arkadaşı olan ünlü tenisçi Serena Williams’ın Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki maçını iki eski arkadaşıyla birlikte izlemeye gitti.

  • 1

    Meghan Markle, yakın arkadaşı Serena Williams’ın Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki maçını izlemeye gitti.

  • 2

    37 yaşındaki Sussex Düşesi, Serena Williams’ın Kaja Juvan’ı yendiği maçı ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden iki eski arkadaşıyla birlikte seyretti.
  • 3

    Markle’ın arkadaşlarının, önümüzdeki günlerde vaftiz edileceği öğrenilen oğlu Archie’nin vaftiz anneleri olduğu tahmin edildi.

  • 4

    Markle’ın, maç esnasında sohbet ettiği arkadaşlarıyla sık sık gülüştüğü de görüldü.

  • 5

    Tenis maçı, 6 Mayıs’ta doğum yapan Düşes’in doğumdan sonra üçüncü kez kameralar önünde görüntülendiği yer oldu.

  • 6

    Düşes’in şapka, blazer ceket ve kot pantolondan oluşan stilinde en dikkat çeken şey kolyesi oldu.

  • 7

    Markle’ın, oğlu Archie’nin adının baş harfini taşıyan kolyesi dikkatlerden kaçmadı. Mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer imzalı kolyenin 850 dolar olduğu öğrenildi.

  • 8

    Tenis tutkunu olduğu bilinen Kate Middleton da, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın Salı günkü maçına sürpriz konuk olarak katılmıştı.
  • 9

    Düşes, seyirci koltuklarında İngiliz tenisçi arkadaşları Katie Boulter ve Anne Keothavong ile birlikte oturmuş ve sık sık sohbet edip gülüşmüştü.
  • 10

    37 yaşındaki Sussex Düşesi, Serena Williams’ın Kaja Juvan’ı yendiği maçı ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden iki eski arkadaşıyla birlikte seyretti.

  • 11

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin