Meghan Markle’ın mahkeme belgelerinde Kraliçe’yi kızdıracak ayrıntılar

ntv.com.tr 03.07.2020 - 06:41
Meghan Markle, İngiliz DMG Media şirketini, kendisi hakkında olumsuz imaj oluşmasına yol açan, “gerçek olmayan haberler yayımlamakla” suçlayarak dava açmıştı. Markle’ın dava sırasında öne sürdüğü iddialar basına sızdırıldı. 38 yaşındaki Markle'ın kraliyet ailesi tarafından korunmadığı gibi ayrıntıları içeren mahkeme belgeleri İngiltere’nin gündeminde.
"KRALİYET ÜYELERİNİ ZORA SOKACAK"
Meghan Markle’ın, babası Thomas Markle’a yazdığı mektubu izinsiz yayınladıkları gerekçesiyle açtığı davadan sızdırılan bazı bilgilerin Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton’ı sıkıntıya sokabileceği iddia edildi.
Mahkeme belgelerinde, Markle’ın iddiaları arasında kraliyet ailesinin kendisini hamilelik sürecinde korumadığı bilgisi yer alıyor.The Mirror gazetesinin kraliyet editörü katıldığı bir TV programında, “Bunlar, Meghan'ın Harry ile ABD'ye gitmelerinden bu yana halkın önünde yayınlamak istediği kraliyetle ilgili iddialarının bir parçası. Sadece rahatsız edici manşetler olduğunu düşünmüyorum. Kraliyet ailesi için çok sıkıntılı olacaktır” ifadesini kullandı.
Mahkemeden sızdırılan ifadesinde Markle, bir yaşındaki oğlu Archie’ye hamile olduğu dönemde Kraliçe, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton tarafından basın karşısında korumasız bırakıldığını iddia etti.
ARKADAŞLARINA HAK VERDİ
Düşes, kraliyet ailesi kurumu tarafından kendisine 'korunmasız' hissettirildiğini ve bunun da arkadaşlarını haklı olarak özellikle hamile olduğu için endişelendirdiğini belirtti. Markle’ın arkadaşları Ekim 2019’da basına konuşarak, kraliyet çiftinin İngiliz monarşisini tekbaşlarına modernize etmelerine rağmen saraydan hak ettikleri değeri görmediklerini öne sürmüştü.
Markle, Prens Harry ile 19 Mayıs 2018’deki düğününün İngiltere için 1 milyar sterlin turizm geliri sağladığını da iddia etti. Düşes ayrıca Prenses Beatrice, Prenses Eugenie ve Prens Michael’ın kraliyet üyeleri olsalar da ‘maaşlı çalıştıklarına’ işaret etti.
BABASINA MEKTUBUNU AÇIKLADI
Markle, mahkemede ayrıca babasına yazdığı mektupta babasının kendisini mağdur ettiğini söylemediğini iddia etti. Mektubu babası ile 'uzlaşma girişimi' yerine babasının basın tarafından 'manipüle edilmesini' engellemek için yazdığını öne sürdü. Markle, babasının düğünü için ABD’den İngiltere’ye uçuş ve otel masrafını da kendi parasından karşıladığını söyledi. Ancak Markle’ın babasının sağlık sorunları nedeniyle düğüne katılamadığı bildirilmişti.
Düğününe günler kala babası Thomas Markle’ın paparazzilere anlaşmalı pozlar vermesiyle sarsılan Meghan’ın babasına yazdığı mektup İngiliz basınının eline geçmişti. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:
“Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.”