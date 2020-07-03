Meghan Markle’ın mahkeme belgelerinde Kraliçe’yi kızdıracak ayrıntılar

BABASINA MEKTUBUNU AÇIKLADI

Markle, mahkemede ayrıca babasına yazdığı mektupta babasının kendisini mağdur ettiğini söylemediğini iddia etti. Mektubu babası ile 'uzlaşma girişimi' yerine babasının basın tarafından 'manipüle edilmesini' engellemek için yazdığını öne sürdü. Markle, babasının düğünü için ABD’den İngiltere’ye uçuş ve otel masrafını da kendi parasından karşıladığını söyledi. Ancak Markle’ın babasının sağlık sorunları nedeniyle düğüne katılamadığı bildirilmişti.