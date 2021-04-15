Mehmet Ali Erbil: Büyük zararım var



Sağlık sorunları nedeniye iki yıldır çalışmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkul ama pandemi nedeniyle onlardan da kira gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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15.04.2021 - 10:25

Yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini veren Mehmet Ali Erbil, "Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı. Zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler" dedi.







Tedavi sürecinde pek çok dostunun yanında olduğunu belirten Erbil, "İbrahim Tatlıses her gün geldi. Sibel Can olsun, Hülya Avşar olsun yalnız bırakmadı" ifadelerini kullandı.







Söylemezsem Olmaz programına konuşan Erbil, "En çok denize, suya, havuza girmeyi özledim. Yüzmeyi çok özledim. Aşkı da özledim tabii… Hastalıktan dolayı konsantre olamıyorum. Sanal alemden bir kız arkadaşı buldum, cuma günü buluşacağız" dedi.







Erbil sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski eşlerimin hepsi yanımda, hiç gözleri arkada kalmaz. Benim gözlerim arkada kalmaz… Hiç yanlış yapmadılar"







"Seviliyormuşum, onu bana hissettirmeleri de çok güzel bir şey o duyguyla daha çok bağlanıyorsun hayata. Benim gibi hareketli bir adam sol elini bile kaldıramıyordu. ‘Allah’ım bana sol elimi bahşet de sol elimi kullanayım’ diye dua ediyordum"