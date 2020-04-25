Mel Gibson 35 yaş küçük sevgilisiyle alışverişte

Dünyayı saran corona virüs eğlence dünyasının ünlü isimlerini de etkisine aldı. Ünlüler, karantina sırasında ihtiyaç duyacakları malzemeleri almak için marketlere akın etti. O isimlerden bir tanesi de Hollywood yıldızı Mel Gibson oldu. Maske takmayı ihmal etmeyen oyuncu kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.

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25.04.2020 - 07:46

Rosalind Ross ile karantina günlerinde Los Angeles’ta kol kola görüntülendi.



64 yaşındaki oyuncu Mel Gibson , 29 yaşındaki kız arkadaşıile karantina günlerinde Los Angeles’ta kol kola görüntülendi.

İkilinin, alışveriş yaptıkları marketten çıkarken objektiflere yansıyan görüntülerinde her ikisinin de maske taktığı görüldü.

Cesur Yürek’in yıldızı Gibson, bir taraftan market arabasını iterken bir taraftan da kız arkadaşına sarılarak yürüdü.

2014’ten bu yana birlikte olan çiftin ilk çocuğu 2017’de dünyaya geldi.





Lars Gerard adını verdikleri oğulları, Gibson’ın dokuzuncu, Ross’un ise ilk çocuğuydu.

Ross, Gibson’ın 2011’de kendisini alkol bağımlılığı ve aile içi şiddetle suçlayan Oksana Grigorieva’dan boşanmasının ardından yaşadığı ilk ciddi ilişki olma özelliği taşıyor.



Gibson’ın Grigorieva ile evliliğinden bir kızı, eski eşi Robyn Gibson’dan yedi çocuğu bulunuyor.