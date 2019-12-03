Melania Trump ilk kez sınıfı geçti (Yeni yıl ruhu)

18 metrelik dev çam ağaçları, rengarenk süslemeler, ışıl ışıl aydınlatmalar. First Lady, Noel hazırlıklarını tamamladı ve herkesin heyecanla beklediği yeni yıl ruhunu Beyaz Saray’da başlattı.
Melania Trump 2019’un temasını, Amerika’nın ruhu olarak belirledi. Bu temanın rengi ise beyaz oldu. Süslemelerde ağırlıklı olarak beyaz renk kullanıldı.
Hazırlanan yılbaşı ağcılarının üzerinde First Lady'nin çocukların gelişimleriyle ilgili faaliyetlerde bulunduğu 'be best'in yazılı süslerinin kullanılması dikkat çekti.
Ağaçlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 50 eyaletin isimlerinin yazılı olduğu süslerle renklendirildi.
Beyaz Saray dekorasyonunun tamamlanmış hali ilk olarak First Lady’nin Twitter hesabından "Amerikan ruhu Beyaz Saray'da parlıyor" mesajıyla paylaştı.
Bolca çam ve sahte karın kullanıldığı, beyaz rengi ağırlıkta olduğu seslemeler aşırı gösterişli olmasına rağmen bu kez beğeniyle karşılandı.
Beyaz Saray, Melania Trump’ın planlamalara temmuz ayında başladığını açıkladı.
ABD'de Başkanlık konutu Beyaz Saray'da Noel süslemelerini First Lady'lerin tasarlaması bir gelenek. Donald Trump'ın başkan olmasından sonra eşi Melania Trump'ın hazırlarığı ilk Noel süslemesi korku filmlerine benzetilmişti.
Geçen yıl ki hazırlıklarda, Amerikan hazineleri teması seçilmiş ve renk olarak kırmızı belirlenmişti. Kırmızı renk başkanlık mührü üzerinde bulunan çizgileri ve cesareti temsil ediyordu. Ancak süslemeler çok eleştirilmişti.
İşte bu seneki süslemelerden sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar...