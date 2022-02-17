Melania Trump müzayedede kendi NFT'sini mi satın aldı?

KENDİ NFT'SİNİ SATIN ALDIĞI İDDİASI

Bloomberg'in haberine göre, Trump’ın ilk NFT’si için müzayedede yapılan açık artırmayı kazanan ve ödemeyi yapan hesabın projeyi başlatan kuruluşa ait olduğu düşünülüyor. İddiaya göre, esere ödeme yapan sanal hesap da teklifin kaynağına, yani projeyi başlatan kuruluşa ait.

Trump da projeyi başlatan kişi olduğu için, kendi NFT’sini satın aldığı iddia ediliyor.