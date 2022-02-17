Melania Trump müzayedede kendi NFT'sini mi satın aldı?

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 12:52
ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump NFT kraliçesi olma yolunda ilerliyor.
Trump, 2018'de giydiği bir şapkanın görsellerini dijital ortamda ‘Devlet Başkanı’ adı altında satışa çıkardı.
Şapka ve NFT'nin açılış fiyatı 250 bin dolar, yani yaklaşık 3 buçuk milyon lira olarak belirlendi.
Ancak kripto para piyasasında son dönemde yaşanan çöküş, Trump'ın NFT satışını da etkilemişti. SOL'un değerinin 95 dolara kadar düşmesiyle, Trump'ın şapka için dişe dokunur bir teklif alma olasılığı ciddi şekilde azalmıştı.
Bloomberg'in haberine göre, Trump’ın ilk NFT’si için müzayedede yapılan açık artırmayı kazanan ve ödemeyi yapan hesabın projeyi başlatan kuruluşa ait olduğu düşünülüyor. İddiaya göre, esere ödeme yapan sanal hesap da teklifin kaynağına, yani projeyi başlatan kuruluşa ait.
Trump da projeyi başlatan kişi olduğu için, kendi NFT’sini satın aldığı iddia ediliyor.
İddiaya göre, NFT'yi satın alırken kullanılan para, üçüncü bir kaynağa aktarılarak, eseri farklı bir kişinin aldığı izlenimi yaratılmak istendi.
23 Ocak’ta 372 bin 657 dolarlık kripto para başka bir cüzdana aktarılırken, daha sonra Solana kripto para birimiyle NFT açık artırmasını kazanan hesaptan esere ödeme yapıldı.
SOL, pazarda yedinci büyük kripto para birimi olarak biliniyor. Değeri 38 milyar dolar.
Bloomberg'in haberine göre, orijinal sanal cüzdandan 1800 SOL, yani 185 bin 500 dolar ikinci cüzdana aktarıldı.
Trump’ın yardımcıları olayla ilgili açıklama yaparak, “Blockchain şirketi tamamen şeffaftır. Yani insanlar her işlemi görebilir. İşlem, alıcı için üçüncü taraf olarak kolaylaştırıldı” dedi.
Melania Trump, modacı Herve Pierre imzalı beyaz şapkayı 2018'de Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a eşlik ederken takmıştı.
Geçtiğimiz ay NFT platformu kuran Melania Trump, gözlerinin suluboya resimlerini satışa sunmuş, 'Melania'nın vizyonu' olarak adlandırılan NFT'ler yaklaşık 150 dolara alıcı bulmuştu.