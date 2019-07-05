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Melanie Griffith bikinisiyle yıllara meydan okudu

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti. Tatilde görüntülenen yıldız, bikinisiyle yıllara meydan okudu.

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    Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatil yapıyor.

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    61 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülendi.

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    Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Griffith, çoğu meslektaşı gibi kendini gizlemek yerine el sallayarak poz verdi.

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    Fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü oyuncu, bikinisiyle verdiği pozlarda kendine duyduğu güveni yansıttı.

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    Denize atlarken görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyunca yüzüp güneşlenerek tatilin tadını çıkardı.

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    Alfred Hitchcock'un Kuşlar (Birds) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Tippi Hedren ile eski bir çocuk yıldız olan Peter Griffith'in kızı.

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    Altın Küre ve Oscar adaylıkları bulunan Griffith’in, ilk evliliğini yaptığı Don Johnson'dan dünyaya gelen kızı Dakota Johnson da ünlü bir oyuncu.

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    Griffith ikinci evliliğini 1981 ile 1989 arasında Steven Bauer ile yaptı.

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    1996'da evlendiği Antonio Banderas'tan da 2015'te boşanan Griffith'in her üç evliliğinden birer çocuğu bulunuyor.

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