Melanie Griffith bikinisiyle yıllara meydan okudu
Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti. Tatilde görüntülenen yıldız, bikinisiyle yıllara meydan okudu.
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Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatil yapıyor.
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61 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülendi.
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Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Griffith, çoğu meslektaşı gibi kendini gizlemek yerine el sallayarak poz verdi.
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Fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü oyuncu, bikinisiyle verdiği pozlarda kendine duyduğu güveni yansıttı.
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Denize atlarken görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyunca yüzüp güneşlenerek tatilin tadını çıkardı.
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Alfred Hitchcock'un Kuşlar (Birds) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Tippi Hedren ile eski bir çocuk yıldız olan Peter Griffith'in kızı.
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Altın Küre ve Oscar adaylıkları bulunan Griffith’in, ilk evliliğini yaptığı Don Johnson'dan dünyaya gelen kızı Dakota Johnson da ünlü bir oyuncu.
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Griffith ikinci evliliğini 1981 ile 1989 arasında Steven Bauer ile yaptı.
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1996'da evlendiği Antonio Banderas'tan da 2015'te boşanan Griffith'in her üç evliliğinden birer çocuğu bulunuyor.