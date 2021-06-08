Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde

Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen yazı sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen soluğu Bodrum'da aldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Çift, önceki gün Türkbükü'nde bir otelde görüntülendi. Eckhard Roediger’in “Yaşam Tuzakları İçin Şema Terapi” kitabını okuyan ünlü oyuncu, dikkatini çeken cümlelerin altını kalemle çizdi. Geçen hafta Umut Evirgen’le Bebek’te görüntülenen Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca “Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları’na gideriz” demişti. Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Şenolsun ise Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki sene sonra Evirgen'le birlikteliğe başlamıştı.