Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde

Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen soluğu Bodrum'da aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Çift, önceki gün Türkbükü'nde bir otelde görüntülendi.

Geçen hafta Umut Evirgen’le Bebek’te görüntülenen Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca “Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları’na gideriz” demişti.





