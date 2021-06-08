Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde

Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen yazı sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı

08.06.2021 - 08:20

Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde - 1
Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen soluğu Bodrum'da aldı.


Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde - 2
Milliyet'te yer alan habere göre; Çift, önceki gün Türkbükü'nde bir otelde görüntülendi.


Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde - 3
Eckhard Roediger’in “Yaşam Tuzakları İçin Şema Terapi” kitabını okuyan ünlü oyuncu, dikkatini çeken cümlelerin altını kalemle çizdi.


Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde - 4
Geçen hafta Umut Evirgen’le Bebek’te görüntülenen Melisa Şenolsun, tatil planları sorulunca “Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları’na gideriz” demişti.


Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde - 5
Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı.


Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde - 6
Şenolsun ise Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki sene sonra Evirgen'le birlikteliğe başlamıştı.

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