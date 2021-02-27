Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor

27.02.2021 - 07:11
Bugüne kadar ağırladığı yıldız isimlerle çok konuşulan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde Dicle’yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır.
Barış’ın annesi Ayla’nın gelişi ise Dicle ve Barış’ı etkiler.
Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris’in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur.
Dicle’nin, Ömer’le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur.