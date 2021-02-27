Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer altığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 27. yeni bölüm ayrıntıları ve fotoğrafları yayınlandı.

27.02.2021 - 07:11

Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 1

Bugüne kadar ağırladığı yıldız isimlerle çok konuşulan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde Dicle’yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır.

Menajerimi Ara 27. yeni bölüm fragmanı / Tıkla İzle

Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 2
Feris’in hamileliğini öğrenen Serkan, bunun üzerine ona yaklaşmanın yollarını arar.
Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 3

Barış’ın annesi Ayla’nın gelişi ise Dicle ve Barış’ı etkiler.

Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 4

Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris’in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur. 

Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 5

Dicle’nin, Ömer’le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur. 

Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 6
Kıraç, bir oyuncusunun tiyatro provasında yaşadığı krizi çözmeye çalışırken, ajansın gündemindeki tazminat meselesi herkesi karşı karşıya getirir.
Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 7
Bu duruma sebep olan kişiyle ilgili yapacakları hamle ise merak konusu olur.
Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 8
Menajerimi Ara 27. yeni bölüm fragmanı / Tıkla İzle
Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 9
Menajerimi Ara 27. yeni bölümde Barış'ın öfkesi dinmiyor - 10

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