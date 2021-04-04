Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 32. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde ajanstakiler Selda Alkor’u sesinin güzelliğine inandırmak için kendilerini yeni bir planın içinde bulurken, Tugay Mercan da film çekiminde geçmişte yaşadığı gizli bir aşkla tekrar yüzleşiyor. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 04.04.2021 - 15:12

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 32. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. 

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kıraç, Dicle’ye iyi bir baba olamadığını itiraf ederken, Barış ise Ayla’nın Dicle’ye karşı takındığı sert tavrı ilk kez kendi gözleriyle görüyor.

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Yıllar boyunca aynı seslendirme sanatçısıyla çalışan Selda Alkor, seslendirme sanatçısını kaybetmenin acısını yaşarken onun yerine kimseyi koyamıyor. Bunun üzerine Ego Ajans çalışanları, Selda Alkor’u bir sonraki projesinde kendi sesiyle yer alması konusunda ikna etmek için yine güçlerini birleştiriyor.

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Öte yandan Tugay Mercan, yıllar önce büyük ve gizli bir aşk yaşadığı görüntü yönetmeniyle başka bir projede tekrar karşılaşıyor. Geçmişin izlerinin silinmediğini fark eden Mercan’ı çekimler sırasında bitmek bilmeyen bir hıçkırık krizi tutuyor. Tugay Mercan’ın kalp yarasının dermanı ise menajeri Feris oluyor. 

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 6
MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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