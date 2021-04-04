Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları

Yıllar boyunca aynı seslendirme sanatçısıyla çalışan Selda Alkor, seslendirme sanatçısını kaybetmenin acısını yaşarken onun yerine kimseyi koyamıyor. Bunun üzerine Ego Ajans çalışanları, Selda Alkor’u bir sonraki projesinde kendi sesiyle yer alması konusunda ikna etmek için yine güçlerini birleştiriyor.