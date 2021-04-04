Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 04.04.2021 - 15:12
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 32. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Kıraç, Dicle’ye iyi bir baba olamadığını itiraf ederken, Barış ise Ayla’nın Dicle’ye karşı takındığı sert tavrı ilk kez kendi gözleriyle görüyor.
Yıllar boyunca aynı seslendirme sanatçısıyla çalışan Selda Alkor, seslendirme sanatçısını kaybetmenin acısını yaşarken onun yerine kimseyi koyamıyor. Bunun üzerine Ego Ajans çalışanları, Selda Alkor’u bir sonraki projesinde kendi sesiyle yer alması konusunda ikna etmek için yine güçlerini birleştiriyor.
Öte yandan Tugay Mercan, yıllar önce büyük ve gizli bir aşk yaşadığı görüntü yönetmeniyle başka bir projede tekrar karşılaşıyor. Geçmişin izlerinin silinmediğini fark eden Mercan’ı çekimler sırasında bitmek bilmeyen bir hıçkırık krizi tutuyor. Tugay Mercan’ın kalp yarasının dermanı ise menajeri Feris oluyor.
Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.