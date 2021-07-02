Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans’ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar.

Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir.