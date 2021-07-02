Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları

Her pazar Star TV'de ekrana gelen sevilen dizi Menajerimi Ara, 4 Temmuz'da 44. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölümde Ceyda ile Dicle arasındaki gerginlik tırmanıyor. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 02.07.2021 - 10:47

Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, her pazar izleyici ile buluşuyor. Dizi, 4 Temmuz Pazar, 44. bölümüyle ekrana gelecek.
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans’ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar.

Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir.

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Organizatör Ahmet, Rusya’nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar’a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı’nın katılımı istenir.
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış, Ceyda’yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle’yle aralarındaki gerginlik sürer.

Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Menajerimi Ara'nın başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Menajerimi Ara’nın yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.

Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara, pazar günü Star’da
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 8
MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ (TIKLA İZLE)
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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