Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 02.07.2021 - 10:47
YENİ BÖLÜM KONUSU
Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans’ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar.
Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir.
Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış, Ceyda’yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle’yle aralarındaki gerginlik sürer.
Menajerimi Ara’nın yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.
Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.