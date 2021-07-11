Menajerimi Ara ekibinden veda buluşması

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, bu akşam final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Ünlü yıldızların ve menajerlerin bilinmeyen dünyasına ışık tutmasıyla ses getiren dizinin oyuncuları ve ekibi, çekimleri tamamlamalarının ardından büyük bir kutlamayla vedalaştılar.
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11.07.2021 - 14:24
Farklı hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ve her bölüm diziye dahil olan sürpriz konuklarıyla ekranlara yeni bir soluk getiren Menajerimi Ara’nın hikayesi, bu akşam sona eriyor.
Geçtiğimiz cuma günü tamamlanan çekimlerin ardından dizinin oyuncuları ve ekibi, pasta keserek kutlama yaptı.
Bu anları canlı yayınla sevenleriyle de paylaşan dizi ekibinin hem eğlenceli hem de duygusal anları dikkat çekti.
45 bölüm boyunca ünlü sanatçıların ve menajerlerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerini izleyiciyle buluşturan dizi ekibi, haftalar süren yorgunluklarını ve streslerini veda kutlamasıyla taçlandırdı.
Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu Menajerimi Ara final bölümüyle bu akşam Star’da!
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