Menajerimi Ara'da kim kimdir? (Karakter analizi)

Oyuncuların merak edilen ışıltılı hayatlarının arka planında neler yaşandığını keyifli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara, 25 Ağustos Salı Star’da başlıyor. Bugüne kadar birbirinden farklı birçok karakteri canlandıran Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu, bu kez kendilerinin de içinde bulunduğu ünlülerin dünyasını, sektörün en önemli oyuncularını temsil eden menajerlere hayat vererek anlatacak. İşte başrol oyuncularının canlandırdığı karakterler.



Menajerimi Ara 1. bölüm 3. fragman (Tıkla-İzle)