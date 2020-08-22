Menajerimi Ara'da kim kimdir? (Karakter analizi)

22.08.2020 - 10:22
Oyuncuların merak edilen ışıltılı hayatlarının arka planında neler yaşandığını keyifli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara, 25 Ağustos Salı Star’da başlıyor. Bugüne kadar birbirinden farklı birçok karakteri canlandıran Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu, bu kez kendilerinin de içinde bulunduğu ünlülerin dünyasını, sektörün en önemli oyuncularını temsil eden menajerlere hayat vererek anlatacak. İşte başrol oyuncularının canlandırdığı karakterler.
Barış Falay / Kıraç
Barış Falay, Ego Ajans’ta kararlılığı, gücü ve inatçılığı ile dikkat çeken Kıraç karakterini canlandıracak.
Canan Ergüder / Feris
Canan Ergüder, bağımsızlığına düşkün, özgüveni yüksek, kariyeri hayatta her şeyin önünde olmasına rağmen bir yandan da çocuk doğurup, aile kurmak isteyen sert bir menajer olan ‘Feris’ karakteriyle izleyici karşısında olacak.
Fatih Artman / Çınar
Ajansın bohem menajeri Çınar’a ise yetenekli oyuncu Fatih Artman can verecek. Duygusallığı ile ön plana çıkan Çınar’ bu özelliğiyle ajansta oyuncular adına sık sık zor kararlar verme eşiğinde olacak.
Peride ajansın en deneyimli menajeri. Çalışan diğer herkese sakin ve çok güçlü yaklaşıyor, destek oluyor. Üstelik bunu kimsenin gözüne sokmadan yapıyor. Kendi hayat tecrübelerini ustalıkla kullanan bir kadın.
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım)