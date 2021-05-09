Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı

YENİ BÖLÜM KONUSU

‘La casa de papel’de oynamak üzere ‘İstanbul’ karakterine hayat verecek yeni bir oyuncu aranıyor. Bu haberi duyar duymaz kendi oyuncu portföylerinden role uygun ismi aramaya başlayan Kıraç, Çınar ve Dicle, kendilerini çetin bir mücadele içinde buluyor.