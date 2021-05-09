Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisi için Türk bir oyuncu arandığını duyan Ego Ajans menajerleri, kendi oyuncularını projeye sokmak için kıyasıya bir mücadeleye giriyor. İşte Menajerimi Ara 37. yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 09.05.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 10:55

Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 1
Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara’nın 37. bölümünbu akşam saat 20.00'de Star'da.
Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

‘La casa de papel’de oynamak üzere ‘İstanbul’ karakterine hayat verecek yeni bir oyuncu aranıyor. Bu haberi duyar duymaz kendi oyuncu portföylerinden role uygun ismi aramaya başlayan Kıraç, Çınar ve Dicle, kendilerini çetin bir mücadele içinde buluyor.

Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 3
Çağrı Çıtanak, Onur Büyüktopçu ve Ruhi Sarı ise menajerleriyle birlikte bu uluslararası rol için zorlu bir hazırlık sürecine giriyor.
Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 4
Öte yandan, Cüneyt’in rahatsızlanmasından Ceyda’yı sorumlu tutan Peride, Ceyda’ya karşı öfkesini kusuyor. Bunun üzerine Ceyda, Peride’yi işten kovuyor.
Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 5

Günlerdir Çınar’ın Arzu’ya her konuda destek olması sonucu Arzu, Çınar’a karşı romantik bir hamlede bulunuyor.

Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 6

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı - 7

dizinin yeni bölümünde ise Çağrı Çıtanak, Erdem Akakçe, Gülden Avşaroğlu, Onur Büyüktopçu ve Ruhi Sarı konuk oluyor.

MENAJERİMİ ARA 37. BÖLÜM FRAGMANI

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