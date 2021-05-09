Menajerimi Ara’da La Casa de Papel telaşı

ntv.com.tr 09.05.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 10:55
YENİ BÖLÜM KONUSU
‘La casa de papel’de oynamak üzere ‘İstanbul’ karakterine hayat verecek yeni bir oyuncu aranıyor. Bu haberi duyar duymaz kendi oyuncu portföylerinden role uygun ismi aramaya başlayan Kıraç, Çınar ve Dicle, kendilerini çetin bir mücadele içinde buluyor.
Günlerdir Çınar’ın Arzu’ya her konuda destek olması sonucu Arzu, Çınar’a karşı romantik bir hamlede bulunuyor.
Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.
dizinin yeni bölümünde ise Çağrı Çıtanak, Erdem Akakçe, Gülden Avşaroğlu, Onur Büyüktopçu ve Ruhi Sarı konuk oluyor.