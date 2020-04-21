Mert Fırat ve İdil Fırat çifti bebek bekliyor

ntv.com.tr 21.04.2020 - 07:23
Ünlü oyuncu İdil Fırat 1,5 yıl önce evlendiği İdil Fırat ile birlikte bebek beklediklerini açıkladı.
Haberi Instagram’dan duyuran Fırat, “Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler” dedi.
Fırat, paylaşımında ayrıca, “Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz” ifadesini kullandı.
GELİNİN BABASI DÜĞÜNE KATILMADI
Mert Fırat ve İdil Fırat, Eylül 2018’de İzmir'de düzenlenen törenle dünya evine girmişti.
Çeşme Alaçatı’da düzenlenen düğüne evlilik kararının hızlı alındığını düşünen İdil Fırat’ın babası iş insanı Önder Fırat katılmamıştı.
Çiftin aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra düğünde Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ, Defne Kayalar, Gupse Özay, Belçim Bilgin, Melisa Sözen, Özge Fışkın, Didem Balçın, Özge Özder, Harun Tekin, Koray Candemir ve Gülhan Tekin gibi ünlü isimler de hazır bulunmuştu.
Düğünde Mert Fırat’ın şahitliğini Muzaffer Yıldırım ve Gülengül Arlıel, İdil Fırat’ın şahitliğini ise Merve Şen ve Cahit İdil üstlenmişti.