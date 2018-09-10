Dünyaevine giren Mert Fırat ile İdil Fırat, kına gecesinde eleştirilen taht (tefour) ile ilgili konuştu. Mert Fırat, "Yorumlar bizi etkilemedi. Kınaya getirilen taht bize sürprizdi" ifadelerini kullandı.
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Çeşme-Alaçatı'da evlenen Mert Fırat ile İdil Fırat, düğüne katılamayan İstanbul'daki dostları için bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.
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Hürriyet'in haberine göre; Mert Fırat eşi İdil Fırat’ın kına gecesine tahtla (tefour) gelmesi üzerine yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Yorumlar bizi etkilemedi. Organizatörün bir köle taciri, arkadaşların da köle olmadığını biliyoruz. Hepsi mesleklerini icra ediyorlar. Kınaya getirilen taht bize sürprizdi”
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Düğün sonrası planlarını da anlatan çift, “İstanbul’da bulunan, düğüne katılamayan dostlarımızı ziyaret ederek, onlar için bir organizasyon düzenleyeceğiz. Setler başladığı için tatil yapmayacağız” dedi.
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Düğünde, Mert Fırat Hugo Boss marka damatlık, İdil Fırat ise Tuvanam 46 tasarımı gelinlik giydi.