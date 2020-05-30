Merve Boluğur: 14 cm eksiği peçete ile kapattım (Ünlü isimlerin boyları)

Oyuncu Merve Boluğur'un Adriana Lima ile boy farkını kapatmak için ayakkabısının içine kağıt peçete koyduğu itirafı, ünlülerin boylarını gündeme getirdi. Peki ünlü çiftler ya da ekranların sevilen yüzleri kısa mı yoksa uzun mu? İşte ünlü isimlerin boyları...

30.05.2020 - 09:02

Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Brezilyalı model Adriana Lima ile çekildiği fotoğrafın anısını ve 14 cm boy farkını nasıl kapattığını anlattı. Boluğur "O gün biraz şanslıydım. Işık benden yanaydı. Çok kasıldım. Boyuna ulaşabilmek için topuklu ayakkabımın içine kağıt peçete koyup bayağı uğraştım. Ben de fena değilim, tablo gibi kızım" dedi.

Adriana Lima 1.78, Merve Boluğur ise 1.64 boyunda.



Peki ünlü çiftler ya da ekranların sevilen yüzleri kısa mı yoksa uzun mu? İşte ünlü isimlerin boyları...

SEFİRİN KIZI'NIN BAŞROLLERİ

Neslihan Atagül -1,68 
Engin Akyürek - 1,87 

ÇOCUK DİZİSİNİN YILDIZLARI

Merve Çağıran -1,72 
İsmail Hacıoğlu - 1,86 

Aslı Enver - 1.71
Halit Ergenç - 1,83
Tarkan - 1.76
Cansu Dere - 1.79
Kenan İmirzalıoğlu - 1.90
Aras Bulut İynemli - 1.82

Dilan Çiçek Deniz- 1.77

Çağatay Ulusoy - 1.90
Bensu Soral - 1.63
Kıvanç Tatlıtuğ - 1.90
Tuba Büyüküstün - 1.73
Tolga Sarıtaş - 1.81
Aybüke Pusat - 1.72
Barış Arduç - 1.87
Elçin Sangu - 1.67
Burak Özçivit - 1.81
Kaan Urgancıoğlu- 1.82
Hande Erçel - 1.75
Kenan Doğulu - 1.71
Beren Saat - 1.64
Murat Boz -1.87
Serhat Kılıç - 1.78
Emre Altuğ - 1.75
Çağla Şikel - 1.82
Fahriye Evcen - 1.67
Hazal Kaya - 1.60
Gonca Vuslateri- 1.64
Sinem Kobal - 1.71
Hadise - 1.69
Engin Altan Düzyatan - 1.83
Leyla Lydia Tuğutlu - 1.75
Alina Boz - 1.72
Tolgahan Sayışman - 1.85
Merve Boluğur - 1.67
Tülin Şahin - 1.73

Büşra Develi 

Büşra Develi, Instyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu: “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.”

Merve Özbey

Şarkıcı Merve Özbey, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Murat Binici ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. El ele yürüyen sevgililer arasındaki boy farkı dikkat çekiciydi. Merve Özbey 1.63 cm, Murat Binici 1.90 cm boyunda. Çift arasında 27 cm boy farkı var.

Simge Sağın

Şarkıcı Simge bir gazetecinin “Başarılı ünlülerin boyları hep kısa. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, "Beni kısa zannediyorlar ama yerin altında bir o kadarım daha var” şeklinde esprili bir cevap verdi. 

37 yaşındaki şarkıcı, “Ben 1.60’ım. Minik Serçe Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil, tüm dünyanın peşinden koştuğu Madonna, Shakira gibi ünlülerin boyları da 1.50-1.57 arasında. Ben halimden mutluyum” ifadelerini kullandı.

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