Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı

Alaçatı'da sevgilisiyle tatil yapan Merve Boluğur, ilk kez erkek arkadaşının yüzünü gösterdi. Ünlü oyuncu paylaşımına da "Gerçek" notunu düştü.

Sevgilisiyle çekilen başka fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan Boluğur’un gizemli sevgilisinin kim olduğu merak edildi.

Boluğur'un sevgilisinin adının Burak Dayı olduğu ve sanat direktörlüğü yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Boluğur’un sevgilisinin, kendisinin hayranı olduğu ve iki yıl boyunca Boluğur’un fotoğraflarına beğeni içeren yorumlar yaptığı ortaya çıktı.