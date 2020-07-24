Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı

Yeni bir ilişkiye başladığını ilan eden Merve Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu ve iki yıl boyunca paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

24.07.2020 - 14:07

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 1
Alaçatı'da sevgilisiyle tatil yapan Merve Boluğur, ilk kez erkek arkadaşının yüzünü gösterdi. Ünlü oyuncu paylaşımına da "Gerçek" notunu düştü.
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 2

Sevgilisiyle çekilen başka fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan Boluğur’un gizemli sevgilisinin kim olduğu merak edildi. 

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 3

Boluğur'un sevgilisinin adının Burak Dayı olduğu ve sanat direktörlüğü yaptığı öğrenildi. 

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 4
Öte yandan Boluğur’un sevgilisinin, kendisinin hayranı olduğu ve iki yıl boyunca Boluğur’un fotoğraflarına beğeni içeren yorumlar yaptığı ortaya çıktı.
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 5
Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı.
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 6
İşte Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin, sosyal medyada paylaştığı hayran mesajlarından bazıları...
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 7
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 8
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi hayranı çıktı - 9

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