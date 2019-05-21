Merve Terim: Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi Galatasaray (Instagram'da ünlüler 21 Mayıs 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Merve Terim
"Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi Galatasaray"
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Ata Demirer
"Merhaba genco"
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Demet Özdemir
"Ayna ayna söyle bize"
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Bella Hadid
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Cenk Eren
"Yine Kibris hatirasi"
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Aleyna Tilki
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Hande Erçel
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Gal Gadot
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Simge Sağın
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İrem Helvacıoğlu
"Doğayı keşfetme çabası"
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Nesrin Cavadzade
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Melis Kaygılaroğlu
"Kendimi her zaman mutlu hissediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü kimseden bir şey ummam"
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Josephine Skriver
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Yasmin Erbil
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Ferhan Şensoy