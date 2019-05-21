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Merve Terim: Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi Galatasaray (Instagram'da ünlüler 21 Mayıs 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Merve Terim

    "Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi Galatasaray"


  • 2

    Ata Demirer

    "Merhaba genco"


  • 3

    Demet Özdemir

    "Ayna ayna söyle bize"


  • 4

    Bella Hadid
  • 5

    Cenk Eren

    "Yine Kibris hatirasi"



  • 6

    Aleyna Tilki


  • 7

    Hande Erçel


  • 8

    Gal Gadot


  • 9

    Simge Sağın
  • 10

    İrem Helvacıoğlu

    "Doğayı keşfetme çabası"


  • 11

    Nesrin Cavadzade


  • 12

    Melis Kaygılaroğlu

    "Kendimi her zaman mutlu hissediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü kimseden bir şey ummam"


  • 13

    Josephine Skriver


  • 14

    Yasmin Erbil


  • 15

    Ferhan Şensoy


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