Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları)

Oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hayalini kurduğu kafe projesini hayata geçiriyor. Berlin'de iki mekan açmaya hazırlanan oyuncu, elbette farklı sektöre yatırım yapan ilk ünlü isim değil. İşte Uzerli'nin yeni projesinden ayrıntılar ve ünlülerin yatırımları...

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 1

Meryem Uzerli


Meryem Uzerli, yaşadığı Berlin’de iki kafe açmaya hazırlanıyor. Yıllardır kafe işletme hayali olan oyuncu, Nosh Nosh adlı dükkanında atıştırmalıklar satacak. Çoğu vegan ve glutensiz olacak yiyecekler çeşidinde, çikolata, tatlı, dondurma ve Kolombiya kahvesi gibi ürünler bulunacak.

Yiyeceklerin bazılarını da kendisi yapacak Uzerli, “Çok mutluyum. Berlin’de iki mağaza açtıktan sonra bu özel konsepti bir sürü başka şehirlere taşımak istiyorum” şeklinde konuştu. Instagram’dan hazırlık aşamasındaki dükkanını paylaşan oyuncuya, tebrik mesajları yağdı.


İşte Meryem Uzerli gibi farklı sektörlere yatırım yapan ya da geçmişte yatırımlarıyla gündeme gelen isimler... 

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 2

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün de ticarette hızlı olanlardan. Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu elektronik teknolojileri endüstriyel tartım sistemlerine yatırım yapıyor.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 3

Hülya Avşar

Hülya Avşar'ın spor salonuna yatırım yaptığı biliniyor.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 4

Sertab Erener

Sertab Erener’in mortgage ve inşaat alanında uzman olan bir danışmanlık şirketi var.
Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 5

Bergüzar Korel

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, “Hayalimdi” diyerek açtığı kahve dükkanını kapattı. 2015 yılında Cihangir’de hizmete giren Not Just Coffee adlı mekan, kepenkleri indirdi. İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu şimdilerde yalnızca ailesine odaklandı. 

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 6

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu parasını emlakta değerlendirenlerden. 44 yaşındaki oyuncu özellikle Cihangir’i tercih ediyor.
Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 7

Neslihan Atagül

Ağabeyi İlkay Atagül ile Nişantaşı’nda lokmacı açan oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'nun yatırımı tutmadı. Posta'nın haberine göre evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül Doğulu lokmacıyı kapattı.
Kadir Doğulu ise konuyla ilgili “Biz o dükkânda sadece lokma yedik. Orası Neslihan’ın abisinin, biz sadece destek verdik ama evet maalesef ticaret bu bazen tutmuyor. Ağabeyi dükkânı kapatmak zorunda kaldı" dedi.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 8

Burak Özçivit


Yatırımını genellikle gayrimenkul sektörüne yapan Burak Özçivit ayrıca lokanta açarak yiyecek sektörüne girenlerden.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 9

Alper Kul


Oyuncu Alper Kul kazandığı paraları tarım sektörüne yatırıyor. Sanatçı'ın Balıkesir'de ceviz yetiştiriciliği yaptığı biliniyor.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 10

Sinan Akçıl


Aranjör ve şarkıcı Sinan Akçıl, kazancını güzellik ve bakım sektörüne yatırmaya karar verdi. Akçıl, bir güzellik merkezinin şubelerini satın aldı.
Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 11

Erkan Petekkaya

Petekkaya'nın Beykoz ve çeşitli AVM'lerde kasap dükkanı var.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 12

Ozan Güven

Oyunculuktan önce mağazasında ayakkabı satan Ozan Güven, bu mesleğinden vazgeçmedi. Güven'in farklı semtlerde ayakkabı mağazası var.
Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 13

Necati Şaşmaz

Daha önce bir ahşap fabrikasına yatırım yapan Necati Şaşmaz'ın hayvancılıkla da ilgilendiği biliniyor.


Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 14

Bülent Ersoy

Kazandığı paranın önemli bir kısmını iş makinelerine yatıran Bülent Ersoy, bu makineleri müteahhitlere kiralıyor.


Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 15

İbrahim Tatlıses

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen İbrahim Tatlıses, birçok yatırımıyla medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Seyrantepe’de bir restoranı ve iş hanı olan Tatlıses’in Bodrum ve Kuşadası’nda birer oteli, solaryum salonu, marketleri ve taksi şirketi bulunuyor.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 16

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş’in yatırımları çok eskilere dayanıyor. Tekirdağ Muratlı’da bir çiftliği bulunan Gündeş
Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 17

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz otomobil ve sanat eserlerine yatırım yapanlardan

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 18

Tarkan

Tarkan da emlak yatırımı yapanlardan. Süperstar'ın yatırım yaptığı yerler arasında Tarabya Sümer Korusu, Arnavutköy, Beykoz ve Manhattan var.

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları) - 19

Barış Arduç

Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul’da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.

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