Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları)

Meryem Uzerli, yaşadığı Berlin’de iki kafe açmaya hazırlanıyor. Yıllardır kafe işletme hayali olan oyuncu, Nosh Nosh adlı dükkanında atıştırmalıklar satacak. Çoğu vegan ve glutensiz olacak yiyecekler çeşidinde, çikolata, tatlı, dondurma ve Kolombiya kahvesi gibi ürünler bulunacak.
Yiyeceklerin bazılarını da kendisi yapacak Uzerli, “Çok mutluyum. Berlin’de iki mağaza açtıktan sonra bu özel konsepti bir sürü başka şehirlere taşımak istiyorum” şeklinde konuştu. Instagram’dan hazırlık aşamasındaki dükkanını paylaşan oyuncuya, tebrik mesajları yağdı.
İşte Meryem Uzerli gibi farklı sektörlere yatırım yapan ya da geçmişte yatırımlarıyla gündeme gelen isimler...
Tuba Büyüküstün de ticarette hızlı olanlardan. Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu elektronik teknolojileri endüstriyel tartım sistemlerine yatırım yapıyor.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, “Hayalimdi” diyerek açtığı kahve dükkanını kapattı. 2015 yılında Cihangir’de hizmete giren Not Just Coffee adlı mekan, kepenkleri indirdi. İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu şimdilerde yalnızca ailesine odaklandı.
Ağabeyi İlkay Atagül ile Nişantaşı’nda lokmacı açan oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'nun yatırımı tutmadı. Posta'nın haberine göre evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül Doğulu lokmacıyı kapattı.
Kadir Doğulu ise konuyla ilgili “Biz o dükkânda sadece lokma yedik. Orası Neslihan’ın abisinin, biz sadece destek verdik ama evet maalesef ticaret bu bazen tutmuyor. Ağabeyi dükkânı kapatmak zorunda kaldı" dedi.
Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul’da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.