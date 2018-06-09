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Meryem Uzerli doğaya döndü

71'inci Cannes Film Festivali'ndeki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan ve dolgu yapkırdığı için tartışılan Meryem Uzerli doğaya ve makyajsız fotoğraflara döndü.

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    Türk seyircisinin ilk olarak 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle tanıdığı, sonrasında işleri istediği gibi gitmeyen oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.
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    Son zamanlarda yüzüne estetik operasyon yaptırdığı yönünde haberlerle gündem olan Meryem Uzerli, bu kez makyajlı ve ışıltılı görüntüsünün ötesinde bir çizgiyle takipçilerinin karşısına çıktı.
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    34 yaşındaki oyuncu, en doğal haliyle çekilmiş kareleri Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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    Uzerli'ni doğada doğal fotoğraflar paylaşması dikkat çekti.
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    Mads Mikkelsen ile çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaşan Uzerli'nin dudaklarının görüntüsü güzel oyuncunun dolgu yaptırdığı iddialarını gündeme getirmişti Takipçileri, bu değişiklik hakkında çok sayıda yorum yaptı.
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