Meşhur Adapazarı kabağı coğrafi işaret aldı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, "Sakarya Ticaret Borsası olarak coğrafi işaretli ürünlere çok önem veriyoruz. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde işaretlenmiş ürünlerin satış oranları daha yüksek ve daha fazla katma değer sağlıyor. Ekonominin gidişatı artık izlenebilir ürünlerle takip edilmesi gerekiyor. Tüketici de bunu bekliyor. Biz buna istinaden öncelikle Türkiye'de üretimde birinci sırada olan Geyve ayvasının coğrafi işaretini tescilledik. Yine Türkiye'de üretimde birinci sırada olan beyaz kestane kabağı, yani bizim bildiğimiz beyaz kabağın da coğrafi işaretini almış olduk. Bununla ilgili kabak ürünleri yapan firmalarımızın satışlarının ve marka değerlerinin artacağını düşünüyoruz. İnşallah Avrupa'ya da bu ürünlerden ihracat yapacaklar" dedi.