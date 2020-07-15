Meşhur Adapazarı kabağı coğrafi işaret aldı

15.07.2020 - 09:35
ADAPAZARI KABAĞINDAN 50 ÇEŞİT ÜRÜN YAPIYORLAR
Yılda yaklaşık 150 ton Adapazarı kabağı ile üretilmiş ürün satan Tunatan Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Tan, "Kabak ürünleriyle ilgili yerel ürünler imalatı üretim merkezimiz var. Yıllık 150 ton civarında Adapazarı kabağı tüketimimiz var. Bu kabaklardan 50’ye yakın çeşit ürün temin etmekteyiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Yemeği, şekerlemesi, tatlı ürünü, lokumları hepsinin imalatını yapıyoruz. Bu süreç içerisinde Adapazarı kabağının coğrafi işareti alındı ve bizde bu ürünleri yerli üretim olarak yaparken şimdi bu coğrafi işaretle birlikte ambalajlarımızı kullanarak daha kurumsal daha markalaşmış bir ürün portföyüne sahip olmuş olacağız. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik edip, teşekkürlerimizi sunuyoruz"