Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi



Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanması dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş ve Arjantinli futbolcunun ödülü hak etmediği öne sürülmüştü. Messi'nin ezeli rakibi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu, Ballon d'Or'u Messi'nin yerine Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini savundu.