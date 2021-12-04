Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi

Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanmasının ardından bu kez PSG'de kriz yaşandı. Arjantinli yıldız için organize edilen partiye tüm futbolcular davet edilirken, Wanda-Nara ve Mauro Icardi davet edilmedi.

Haberler 04.12.2021 - 16:57

Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi - 1

PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Lionel 'nin Ballon d'Or kazanmasının yankıları sürerken, son olarak Fransa'da yaşanan parti krizi gündeme geldi.

Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi - 2

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre; Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını kutlamak için bir parti organize edildi. PSG'nin diğer Arjantinlileri Angel di Maria ve Leandro Paredes'in organize ettiği partiye tüm takım katılırken, Mauro Icardi partide yer almayan tek PSG oyuncusu oldu.

Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi - 3

Icardi'nin partide yer almama nedeninin, Messi'nin kendisini sevmemesinin değil eşi Wanda Nara ile partiyi organize eden Paredes'le arasında kişisel husumetin bulunması olduğu belirtildi.

Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi - 4

Messi'nin Icardi'nin partide olmasını istediği ancak Paredes'in Wanda Nara nedeniyle buna engel olarak tecrübeli forveti çağırmadığı ifade edildi.


Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi - 5

Messi'nin Maxi Lopez ile Barcelona'da başlayan arkadaşlığını halen sürdürdüğü ve Maxi Lopez'in eski eşi Wanda Nara ile evlenen Mauro Icardi'ye tepkili olması nedeniyle aynı takımda olmalarına rağmen fazla diyalog kurmadıkları öne sürülmüştü.


Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi - 6


Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanması dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş ve Arjantinli futbolcunun ödülü hak etmediği öne sürülmüştü. Messi'nin ezeli rakibi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu, Ballon d'Or'u Messi'nin yerine Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini savundu.

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