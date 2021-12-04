Messi'nin Ballon d'Or partisinde Wanda Nara-Icardi krizi

Haberler 04.12.2021 - 16:57
PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin Ballon d'Or kazanmasının yankıları sürerken, son olarak Fransa'da yaşanan parti krizi gündeme geldi.
İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre; Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını kutlamak için bir parti organize edildi. PSG'nin diğer Arjantinlileri Angel di Maria ve Leandro Paredes'in organize ettiği partiye tüm takım katılırken, Mauro Icardi partide yer almayan tek PSG oyuncusu oldu.
Icardi'nin partide yer almama nedeninin, Messi'nin kendisini sevmemesinin değil eşi Wanda Nara ile partiyi organize eden Paredes'le arasında kişisel husumetin bulunması olduğu belirtildi.
Messi'nin Icardi'nin partide olmasını istediği ancak Paredes'in Wanda Nara nedeniyle buna engel olarak tecrübeli forveti çağırmadığı ifade edildi.
Messi'nin Maxi Lopez ile Barcelona'da başlayan arkadaşlığını halen sürdürdüğü ve Maxi Lopez'in eski eşi Wanda Nara ile evlenen Mauro Icardi'ye tepkili olması nedeniyle aynı takımda olmalarına rağmen fazla diyalog kurmadıkları öne sürülmüştü.
Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanması dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş ve Arjantinli futbolcunun ödülü hak etmediği öne sürülmüştü. Messi'nin ezeli rakibi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu, Ballon d'Or'u Messi'nin yerine Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini savundu.