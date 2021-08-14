Messi’nin gözyaşları satışta

"Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı" diyen Messi şöyle konuşmuştu: "Barcelona ile vedalaşma zamanı benim için. Hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. 21 yıl önce, çocuk yaşta buraya geldim. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey"





