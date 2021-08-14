Messi’nin gözyaşları satışta

Lionel Messi’nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.

14.08.2021 - 10:28

Messi’nin gözyaşları satışta - 1
Lionel Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete satışa sunuldu.


Messi’nin gözyaşları satışta - 2
Peçeteyi satışa sunan bir Arjantinli internet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalin” olduğunu iddia etti.


Messi’nin gözyaşları satışta - 3
Barcelona'nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı.


Messi’nin gözyaşları satışta - 4
"Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı" diyen Messi şöyle konuşmuştu: "Barcelona ile vedalaşma zamanı benim için. Hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. 21 yıl önce, çocuk yaşta buraya geldim. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey"


Messi’nin gözyaşları satışta - 5
"Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek"

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