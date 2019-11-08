MET Gala 2020'nin tarihi, teması ve sunucuları belli oldu

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala'nın 2020'deki tarihi, teması ve galaya sunuculuk edecek ünlü isimler açıklandı. İşte MET Gala 2020'ye dair bilinmesi gerekenler ve önceki yıllardan en iyi MET Gala görünümleri...

Moda dünyasının en prestijli gecesi MET Gala için çalışmalar başladı. Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen MET Gala’nın 2020’de yapılacak yenisi için tema ve ev sahipliği yapacak isimler açıklandı.

New York'taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilen MET Gala, gelecek yıl 4 Mayıs'ta yapılacak.

Kapılarını 13 Nisan 1870’te açan ve gelecek yıl 150’nci yılını kutlayacak olan müzenin özel gecesine katılan ünlüler, her yıl belirlenen temeya göre giyiniyor. Geçen yılki gala, yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla düzenlenmişti. Galanın gelecek yılki teması, Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlendi. Galada 1870'den günümüze 160 parçalık bir arşiv de sergilenecek.

Galada geçen yıl, şarkıcı Lady Gaga, tenis oyuncusu Serena Williams, müzisyen Harry Styles ve Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michelle, Vogue’un şef editörü Anna Wintour ile birlikte ev sahipliği görevini üstlenmişti. Galanın yıllar içindeki ev sahipleri arasında Rihanna, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts ve Idris Elba gibi isimler vardı.

2020 MET Gala’nın ev sahipleri ise oyuncu Emma Stone, Hamilton oyununun yaratıcısı Lin-Manuel Miranda, üç Oscar’lı Meryl Streep ve Louis Vuitton’un kreatif direktörü Nicoles Ghesquiere olacak.

İşte geçmiş yıllardaki dikkat çekici MET Gala görünümleri...

Rihanna, 2015

Beyonce, 2015

Katy Perry

Kim Kardashian ve Kanye West, 2016

Jared Leto, 2019

Gigi Hadid, 2019

Taylor Swift, 2016

Cara Delevingne, 2019

Prenses Diana, 1996

Kendall Jenner, 2017

Lady Gaga, 2016

Michael Urie, 2019

Kylie Jenner, 2017

Rihanna, 2018

Charlize Theron ve Sean Penn, 2014

Bella Hadid, 2017

Melania Trump, 2005

Katy Perry, 2017

Victoria Beckham ve Naomi Campbell, 2003

Zayn Malik ve Gigi Hadid, 2016

Janelle Monae, 2019

Billy Porter, 2019

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