'Metalin babası' Ozzy Osbourne aylar sonra ilk kez görüntülendi

ntv.com.tr 31.08.2020 - 07:01
Metal müziğin dünyaca ünlü sesi Ozzy Osbourne, kendisine Parkinson teşhisi konulduğunu açıklamasından aylar sonra ilk kez Los Angeles’ta görüntülendi.
71 yaşındaki Black Sabbath müzik grubunun eski solisti, beyaz saçları ve her zamanki bakımlı halinden uzak oluşuyla dikkat çekti.
Aracı kullanan Sharon Osbourne, daha sonra aracı park edip maskesini takarak alışveriş merkezine girdi.
Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, en son bu yıl ocak ayında eşi Sharon Osbourne ile katıldığı "Good Morning America" programında seyirci karşısına çıkmış ve hastalığını açıklamıştı.
Ünlü müzisyen, hastalığı nedeniyle şubat ayında başlayacağı No More Tours II adlı turnesinin Kuzey Amerika ayağını iptal etmişti. İsviçre’ye tedavi için giden Osbourne, corona virüs salgını başlayınca ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı.
GÖSTERİ DÜNYASINI BIRAKMAYACAK
Yakın zamanda Daily Mirror’a konuşan sanatçı, kişisel tecritine son verir vermez turnesine başlamak istediğini söyledi. Osbourne, “Seyircilerin zıpladığını hissettiğinizde, bu, orgazmı hissetmekten daha iyidir. Hayatımın en iyi yasak aşkı bu” ifadesini kullandı.
Osbourne ayrıca gösteri dünyasını hiçbir zaman terk etmeyeceğini de söyledi.
"EN ACILI YIL"
Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Osbourne, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.
Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.
Müzik kariyerine 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath ile başlayan Ozzy Osbourne, gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine başladı ve 11 stüdyo albümü yayımladı.
İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.