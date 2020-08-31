'Metalin babası' Ozzy Osbourne aylar sonra ilk kez görüntülendi

"EN ACILI YIL"

Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Osbourne, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.