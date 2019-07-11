Metin Hara sessizliğini bozdu (Adriana Lima açıklaması)

1 Geçtiğimiz günlerde ünlü model Adriana Lima'nın Türk iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Lima'nın yeni ilişkiye yelken açmasının ardından gözler eski sevgilisi Türk yazar Metin Hara'ya çevrilmişti.







2 Metin Hara çıkan haberler üzerine YouTube kanalında şu açıklamayı yaptı: "Sürekli özel hayatla ilgili soru geliyor ben çok fazla özel hayatla ilgili konuşmuyorum bugüne kadar da konuşmadım. Konuştuğum söylenen birçok söz benim ağzımdan çıkmadı."







3 "Yine konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum ama çok sevgili takipçilerimiz biz 5 ay evvel ilişkimizde zaten yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye dönme kararı vermek durumundaydım çünkü annemin 12 cm'lik bir tümörü vardı."







4 "Ve bu süreçte onun ameliyatında yanında olabilmek, sonrasındaki süreçte ailemle beraber vakit geçirebilmek benim için çok önemliydi. Ne olursa olsun hayatımızdaki her kişi birlikte olduğumuz ailesi olduğumuz yada dostluk kurduğumuz her kişiye ben, adil hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım. Bugüne kadar hep böyle davrandım bundan sonra da hep öyle davranacağım."





5 "Sessizliğimi de koruyor olacağım. Kişiler birbirlerinden ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi de değiller birinin birine hesap sorması da doğru değil."







6 "Burada biri kazandı biri kaybetti gibi bir durumda olmuyor aslında. Kişilerin yolları ayrılıyor."



