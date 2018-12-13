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Metin Hara'dan Adriana Lima ile ayrılık iddiasına yanıt

Adriana Lima'nın sosyal medyadan takibi çekmesinin ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Metin Hara "Ayrılık yok. 18 Aralık'ta ABD'ye gideceğim" dedi.

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    Adriana Lima ile birlikteliğiyle magazin gündemine damga vuran yazar Metin Hara ayrılık iddialarını yanıtladı.
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    Lima'nın geçtiğimiz günlerden takibi çektiği Hara şöyle konuştu: "Ayrılık yok. 18 Aralık’ta ABD'ye gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız”
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    Sosyal medyadan takibi gçeken Lima ise yayınladığı mesajda şu ifadeleri dile getirmişti: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz."
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    "Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”‬
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