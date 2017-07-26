Metroda cansız mankenle kavga (Metroda karşılaşabileceğiniz ilginç insan manzaraları)

2

Tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken kişi bir süre sonra "Neden bugün pantolon giymedin? Ne diye pantolon giymezsin Wilson?" diye bağırmaya başladı. Sarhoş ya da akli dengesi yerinde olmadığı sanılan kişi daha sonra mankenden tekrar su içmesini istedi. "Biraz iç Wilson, biraz iç" diyen kişi mankenin ağzına mavi su şişesini bastırdı. Mankenin su içemeyeceğini algılayamayacak derecede bilincini kaybettiği düşünülen kişi bir anda sinirlendi ve kontrolünü kaybetti. Bu sırada gürültüden rahatsız olan yolcular diğer vagonlara doğru ilerlemeye başladı. Tam da bu esnada sinirlenen adam, cansız mankeni yere fırlattı, yumruklamaya başladı ve bağırdı. Ne olduğuna anlam veremeyen yolcular bir sonraki durakta treni boşalttı. Tuhaf olay sonucu manken parçalara ayrıldı ve bacakları koptu.