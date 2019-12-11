Metroda çılgın defile

İtalyan moda devi Moschino 2020 kış koleksiyonunu dün New York'ta, özel olarak hazırlanan dev metro istasyonunda tanıttı. New York'un birbirine zıt stillerini bir adaya getiren metro yolculuklarından ilham alan tasarımcı Jeremy Scott, New York Transit Müzesi'nde gerçekleştirilen defilede aksesuar ve formlarda abartıdan kaçınmadı.

Çılgın tasarımcı Jeremmy Scott, Mochino’nun 2020 kış koleksiyonunu ilginç bir konseptte tanıttı.

New York Brooklyn’deki Transit Müzesi’ne dev bir Moschino Metrosu koyduran kreatif direktör, gelen konukları vagonların koltuğuna oturttu. Modeller ise metronun tüm vagonlarını podyum olarak kullandı.

Koleksiyonda 1990’lar Harlem Caddesi yeniden canlandı. Harlem’in efsanevi hip-hop modasını, koleksiyonuna dahil eden Moschino, devasa çantalar ve montlarla da dikkat çekti.

İşte çılgın defileden fotoğraflar...

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