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Michael B. Jordan’dan hayranına büyük sürpriz

ntv.com.tr

Mezuniyet törenine kavalye olarak, ünlü oyuncu Michael B. Jordan’ın gerçek ölçülerinde fotoğrafını götüren Audeva Agyeman adlı genç kız hayatının sürpriziyle karşılaştı.

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    Black Panther filminin yıldızı Michael B. Jordan, Audeva Agyeman adlı genç hayranını sevindirdi.

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    Hayranının, gerçek ölçülerde kendi fotoğrafıyla mezuniyet balosuna katıldığını gören Jordan, ona bir sürpriz yaparak şu an çalıştığı Creed 2 filminin setine çağırdı.

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    Agyeman, “Sete gittiğimde onunla tanışıp tanışmayacağımı bilmiyordum. Ama sonra hayatımın en güzel gününü yaşadığımı fark ettim” dedi.

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    Agyeman’ın gerçek ölçülerdeki fotoğrafıyla mezuniyetine gittiği fotoğrafları sosyal medyadan gören Jordan, “İşte buna bağlılık denir” yorumunu yapmıştı.

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    Jordan’ın isteğiyle Creed 2 film ekibi, Agyeman’la sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak onu sete davet etti.

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    Agyeman evinden arabayla alındı ve iki saatlik yolculuk sonunda Pennsylvania’daki Sunset Stüdyoları’na götürüldü.

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    Sette Jordan’la tanışan Agyeman, ünlü oyuncuyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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    Genç hayran, Jordan'la çekildiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı.
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