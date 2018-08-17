Michael B. Jordan’dan hayranına büyük sürpriz
ntv.com.tr
Mezuniyet törenine kavalye olarak, ünlü oyuncu Michael B. Jordan’ın gerçek ölçülerinde fotoğrafını götüren Audeva Agyeman adlı genç kız hayatının sürpriziyle karşılaştı.
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Black Panther filminin yıldızı Michael B. Jordan, Audeva Agyeman adlı genç hayranını sevindirdi.
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Hayranının, gerçek ölçülerde kendi fotoğrafıyla mezuniyet balosuna katıldığını gören Jordan, ona bir sürpriz yaparak şu an çalıştığı Creed 2 filminin setine çağırdı.
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Agyeman, “Sete gittiğimde onunla tanışıp tanışmayacağımı bilmiyordum. Ama sonra hayatımın en güzel gününü yaşadığımı fark ettim” dedi.
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Agyeman’ın gerçek ölçülerdeki fotoğrafıyla mezuniyetine gittiği fotoğrafları sosyal medyadan gören Jordan, “İşte buna bağlılık denir” yorumunu yapmıştı.
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Jordan’ın isteğiyle Creed 2 film ekibi, Agyeman’la sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak onu sete davet etti.
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Agyeman evinden arabayla alındı ve iki saatlik yolculuk sonunda Pennsylvania’daki Sunset Stüdyoları’na götürüldü.
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Sette Jordan’la tanışan Agyeman, ünlü oyuncuyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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8Genç hayran, Jordan'la çekildiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı.