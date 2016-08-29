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Michael Jackson 60 yaşında

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"Popun kralı" lakabıyla müziksevelerin gönlünde taht kuran, ölümünden yedi yıl sonra bile albümleri satış rekorları kıran Michael Jackson, bugün yaşasaydı 60. doğum gününü kutlayacaktı. Jackson, 9 yıl önce 25 Haziran 2009'da Los Angeles'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma hâlinde hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştı.

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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    2009 yılında, 50 yaşındayken evinde ölü bulunan ünlü pop yıldızı, hayranlarını yasa boğmuştu.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    9 çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya gelen Jackson, 1964 yılında henüz 6 yaşındayken kardeşleriyle birlikte "Jackson 5'lisi" ile sahne almıştı.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson

    Girdikleri yetenek yarışmasından birincilikle çıkan Jackson kardeşler bir anda çok satan bir grup haline geldi.

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    Michael Jackson

    Michael Jackson

    Hayatı boyunca 13 Grammy ödülü alan şarkıcının, toplam albüm satışlarının şimdiye kadar 750 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    Jackson, 1983'te kendisiyle özdeşleşen "ay yürüyüşü" dans hareketini ilk kez, NBC televizyonundaki özel bir televizyon programında yaptı.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    Jackson'ın Prince Michael I, Paris Michael ve Prince Michael II adlı üç çocuğu var.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1995
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1995 / Michael Jackson ve Fransız pantomim sanatçısı Marcel Marceau.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    2005 yılında çocuk tacizi suçlamasıyla yargılanıp beraat ettikten sonra inzivaya çekilen ünlü şarkıcının sağlığı konusundaki endişeler uzun süredir dile getiriliyordu.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1993 / Michael Jackson ve Elizabeth Taylor.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1984 / Michael Jackson, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Ronald Reagan ve first lady Nancy Reagan ile.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1972 / 13 yaşında
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    2001
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1993
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    2004
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    1998 / Michael Jackson ve Elizabeth Taylor
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    2001 / Michael Jackson ve Britney Spears
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    Michael Jackson'ın 2009 yılındaki ani ölümü hayranlarını üzüntüye boğmuştu.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    Jackson'ın ölüm haberi üzerine sevenleri gözyaşı döktü.
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    Michael Jackson

    Michael Jackson
    Jackson'ın Santa Barbara’daki Neverland malikanesi.
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