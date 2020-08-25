Michael Jackson'ın Beatles ve Elvis Presley'i hedef aldığı notlar ortaya çıktı

Michael Jackson müzik endüstrisindeki ırkçılığı eleştirdiği el yazısıyla kaleme alınmış notlarda The Beatles'ı ve Elvis Presley'i hedef aldı. Jackson yıllar sonra ortaya çıkan notlarda Presley için, "Elvis Kral değil" ifadelerini kullanıyor.

Abone ol Paylaş







25.08.2020 - 09:48

Michael Jackson'ın ortaya çıkan notları 1987'de, övülen albümü Bad'i piyasaya sürdüğü yıl kaleme aldığı düşünülüyor.

Notlarında siyahi şovmenlerden beyaz meslektaşları lehine uzak duran müzik kanalı MTV'yi ve Amerikan dergilerini kınayan Jackson, bazı beyaz sanatçıları da bu meseleye dikkat çekmeye çağırıyor.







Jackson, The Beatles hakkında, "Evet, bu adamlar iyiydi ama siyahilerden daha iyi şarkıcı ya da dansçı değildiler" sözlerini dile getiriyor.







Jackson Elvis Presley için, "Elvis Kral değil. Önyargılı değilim, artık ilk Siyahi Kral'ın zamanı geldi" ifadelerini kullanıyor.







Jackson 1982 tarihli albümü Thriller'ı yazarken ise önyargıya son vermeyi hedeflediğini açıklamıştı. Jackson, "Amacım önyargıları sona erdirecek kadar 'büyük' ve güçlü olmak, kahraman haline gelmek. 200 milyondan fazla albüm satarak bu küçük beyaz çocukların beni sevmesini sağlamak. Bana hayranlık duymalarını sağlamak. Dünyayı değiştireceğim" diye yazmıştı.

Yıldız sanatçı 2009 yılında 50 yaşındayken ani kalp durması sonucu hayata veda etmişti.

Paylaş





