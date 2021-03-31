Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson babasıyla olan hayatını anlattı: Bize ahlakı öğretti

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, Naomi Campbell'ın programına katılarak babasıyla olan hayatını ilk kez anlattı. Babasının kendisinin ve kardeşlerinin eğitimine önem verdiğini vurgulayan Jackson, "Babam bize iş ahlakını da öğretti" ifadelerini kullandı.

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31.03.2021 - 17:06

Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, ilk kez babasıyla geçen çocukluğuna dair açıklamalarda bulundu.

Top model Naomi Campbell'ın Youtube'da yayınlanan 'No Filter' adlı programına konuk olan Jackson, babasının kardeşlerine ve kendisine hayata dair her şeyi gösterdiğini söyledi.







22 yaşındaki Jackson, "Babam bizim kültürlü ve eğitimli olmamız konusunda gerçekten iyiydi" diye konuştu.







Jackson, "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi. Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" dedi. Jackson babalarının geniş bir perspektif içinde kendilerine dünyanın tüm hallerini tanıttığını da sözlerine ekledi.







Jackson, her ne kadar ayrıcalıklı bir dünyada büyümüş olsa da babası Michael Jackson'ın kendilerine iş ahlakı aşıladığını da söyledi.







Naomi Cambell, ayrıca Paris Jackson'ı küçüklüğünden beri tanıdığını belirterek onun modellik kariyeri hakkında da bazı sorular sordu. Jackson, fiziksel görüntüsü nedeniyle modellik kariyeri yapabileceğinin kendisine söylendiğini anlatarak "Bu öğüdü dinleyip modellik kariyeri yapmaya karar verdim" açıklamasında bulundu.







Paris Jackson ve kardeşleri, babalarının yanındayken yüzlerini örterek basının karşısına çıkıyordu.

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