Michael Jackson'ın oğlu Blanket Jackson gizleniyor
ntv.com.tr
Michael Jackson’ın, henüz bebekken balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket, Jackson ailesi tarafından basından uzak tutuluyor.
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Michael Jackson’ın oğlu Blanket Jackson, pop yıldızının 2009’daki ölümünden bu yana fazla göz önünde bulunmuyor.
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Popun kralı olarak kabul edilen babası Michael Jackson’ın ölümünden bu yana yakın koruma altında tutulan 17 yaşındaki Blanket Jackson, en son geçen yıl Noel’de böyle görüntülenmişti.
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Michael Jackson’ın gerçek adı Prince Michael Jackson II olan 2002 doğumlu oğlu, büyükannesi Katherine Jackson’ın Calabasas’taki villasının yakınında objektiflere yansımıştı.
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Ablası Paris Jackson ve ağabeyi Prince Jackson’ın aksine Blanket Jackson kameralar karşısına çıkmıyor. Sosyal medyayı kullanması da Jackson ailesi tarafından yasaklandı.
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5Tanınmamayı tercih eden Blanket Jackson, basınla ilk kez 2002 yılında babası Michael Jackson’ın onu Almanya’da kaldığı otel odasının balkonundan sarkıtma görüntüsüyle tanışmıştı.
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6Babasının yüzünü örterek kucağında tuttuğu, ancak balkondan sarkıtması nedeniyle tepki topladığı o görüntülerden sonra Blanket, utangaç bir çocuk olarak hayatına devam etti ve basının karşısına çıkmayı tercih etmedi.
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2018 yazında hayatını kaybeden büyükbabası Joe Jackson, kendi internet sayfasına Blanket hakkında şu sözleri yazmıştı: “Pek çok açıdan babana benziyorsun ve bana onu hatırlatıyorsun.”
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2016 yılında karakte kıyafetiyle objektiflere takılan Blanket Jackson, 2017 yılında, henüz 15 yaşındayken siyah kuşak sahibi oldu.
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Taşıyıcı anneden dünyaya gelen Blanket Jakcson’ın annesinin bir Meksikalı olduğu düşünülüyor.
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Blanket Jackson’ın iki yıl önce babaannesine yakın bir evde yalnız yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Velayeti büyükannesi Katherine Jackson’da olan Blanket üzerinde bir başka dönüşümlü velayet hakkı da Jackson kardeşlerin amcası T.J. Jackson’da. T.J. Jackson’ın, Blanket Jackson’ın evine 40 dakika mesafede oturduğu biliniyor.