Bella Hadid'in rock'n roll esintileri

Moda devi Michael Kors, Mikael Jansson tarafından çekilen ve başrollerini Bella Hadid, Luke Maehlmann, Kendall Harrison ve Salomon Diaz'ın paylaştığı yeni kampanyasını tanıttı. Hadid'in çekimlere katıldığı kampanya rock'n roll esintileri taşıyor.

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26.08.2020 - 11:22

Yeni kampanya, markanın jet sosyeteden köklerine keskin bir rock'n roll cazibesi duygusu veriyor.

Hadid'i 70'lerin bohem-şıklığının en iyisi olarak hayal eden kampanyada, bir dizi klasik rock yıldızı, hayranlarıyla birlikte Hadid'i, yakından takip ediyor.







Jansson’un merceğinden, başrol oyuncusu bir konser salonundan çıkarken, hayran klübünün çok hoşuna gidiyor ve yolda grup arkadaşlarıyla uzanırken aynı zamanda zahmetsiz havayı somutlaştırıyor.







Hadid'e seyahatleri boyunca adını New York’un ikonik Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, sanat galerileriyle ve lüks butikleriyle tanınan ünlü semtinden alan omuz çantaları eşlik ediyor.







Kaygısız ve şık parçalar, sezonun özgür ruhlu tavrını yansıtırken; aksesuarlar söz konusu olduğunda, büyük boy güneş gözlükleri, süet botlarla birlikte, patchwork ve rugan gibi yeni kumaşlardan yapılmış lüks çantalar öne çıkıyor.