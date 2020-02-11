Michelle Obama: Evliliğimizi terapist kurtardı

Michelle Obama, New York’taki konferansta özel yaşamıyla ilgili açıklamalar yaptı. Obama, kızları doğduktan sonra evliliklerinde çok zor zamanlar geçirdiklerini ama sıkıntılara teslim olmayıp çözüm aradıklarını dile getirdi.

56 yaşındaki Michelle Obama şu ifadeleri kullandı: “Evliliğimdeki zor dönemleri atlatmak için eşimle evlilik terapistine gidip yuvamızı kurtardık. En önemlisi, terapist bize kendi mutluluğumuzdan sorumlu olmayı öğretti."

"Bu sayede evliliğimizdeki zor günleri geride bıraktık. Öyle ki aradan yıllar geçmesine rağmen Barack hâlâ benim âşık olduğum adam olarak kalmayı başardı. Barack bana karşı hiç değişmediği için ben onu hâlâ tanıyabiliyorum, yabancı gibi hissetmiyorum.”