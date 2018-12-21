Michelle Obama'dan çizme şov

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington’da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıtmasıyla gündemdeyken eski first lady'si Michelle Obama, yeni çıkan kitabının tanıtımında giydiği çizmelerle ilgi odağı oldu.
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ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama, bu yıl çıkan kitabı Becoming'in tanıtım turlarına devam ediyor.
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Obama bu kapsamda, oyuncu Sarah Jessica Parker'ın sunuculuğunu üstlendiği bir söyleşiye katıldı.
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Kitabı, özel hayatı ve moda üzerine açıklamalarda bulunan Michelle Obama'nın çizmeleri ilgi odağı oldu.
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Sarı elbisenin altına simlerle kaplı yüksek topuklu çizme giyen Obama, 160'lık Jessica Parker'ın yanında adeta dev gibi kaldı. Obama'nın giydiği Balenciaga marka çizmelerin fiyatı ise 15 bin lira.
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First lady'lik döneminde oldukça sade giyinen Obama'nın bu pahalı ve farklı tercihi kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
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ABD eski Başkanı Barack Obama ise Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara yaptığı sürpriz ziyaretle gündemdeydi.
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Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı.