Mickey Rourke son haliyle hayranlarının tepkisini çekti
Yıllar içinde yaptırdığı estetik operasyonlarla değişim geçiren Mickey Rourke, son haliyle hayranlarının tepkisini topladı.
-
1
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllar içinde değişim geçiren ABD’li aktör Mickey Rourke, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
-
2
66 yaşındaki oyuncu, estetikli yeni yüzüyle İngiltere’deki Good Morning Britain adlı programa katıldı.
-
3Sin City, The Wrestler ve Iron Man 2 gibi filmlerin yıldızının son hali hayranlarının tepkisine yol açtı.
-
4
Pek çok hayranı Rourke hakkında sosyal medyada alaycı yorumlar yaptı.
İşte ünlü aktörün yıllar içindeki değişimi...
-
51997
-
62001
-
72002
-
82002
-
92005
-
102007
-
112008
-
122009
-
132010
-
142011
-
152013
-
162016
-
172019