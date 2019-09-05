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Mickey Rourke son haliyle hayranlarının tepkisini çekti

Yıllar içinde yaptırdığı estetik operasyonlarla değişim geçiren Mickey Rourke, son haliyle hayranlarının tepkisini topladı.

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    Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllar içinde değişim geçiren ABD’li aktör Mickey Rourke, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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    66 yaşındaki oyuncu, estetikli yeni yüzüyle İngiltere’deki Good Morning Britain adlı programa katıldı.

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    Sin City, The Wrestler ve Iron Man 2 gibi filmlerin yıldızının son hali hayranlarının tepkisine yol açtı.
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    Pek çok hayranı Rourke hakkında sosyal medyada alaycı yorumlar yaptı.

    İşte ünlü aktörün yıllar içindeki değişimi...

  • 5

    1997
  • 6

    2001
  • 7

    2002
  • 8

    2002
  • 9

    2005
  • 10

    2007
  • 11

    2008
  • 12

    2009
  • 13

    2010
  • 14

    2011
  • 15

    2013
  • 16

    2016
  • 17

    2019
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