NTV

Mike Cannon-Brookes'tan yeni malikanesine 72,5 milyon dolar

Anadolu Ajansı

Avustralya'da yazılım şirketi Atlassian'ın kurucularından Mike Cannon-Brookes, 72,5 milyon dolara (yaklaşık 450 milyon TL) malikane satın aldı.

  • 1

    Guardian'ın haberine göre, 39 yaşındaki Mike Cannon-Brookes ve moda tasarımcısı eşi Annie, yayıncılık yapan Fairfax ailesine ait tarihi malikaneye rekor fiyat 72,5 milyon dolar ödedi.
  • 2

    Sydney Limanı'nı gören ve bir asrı deviren malikanenin 1,12 hektar alana kurulu olduğu belirtildi.

  • 3

    Sydney'de 2002'de Cannon-Brookes ve Scott Farquhar tarafından kurulan Atlassian şirketinin değerinin 29,9 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. İkili, Avustralya'nın en zengin 10 kişisi arasında yer alıyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin