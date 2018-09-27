Mike Cannon-Brookes'tan yeni malikanesine 72,5 milyon dolar
Anadolu Ajansı
Avustralya'da yazılım şirketi Atlassian'ın kurucularından Mike Cannon-Brookes, 72,5 milyon dolara (yaklaşık 450 milyon TL) malikane satın aldı.
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1Guardian'ın haberine göre, 39 yaşındaki Mike Cannon-Brookes ve moda tasarımcısı eşi Annie, yayıncılık yapan Fairfax ailesine ait tarihi malikaneye rekor fiyat 72,5 milyon dolar ödedi.
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Sydney Limanı'nı gören ve bir asrı deviren malikanenin 1,12 hektar alana kurulu olduğu belirtildi.
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3Sydney'de 2002'de Cannon-Brookes ve Scott Farquhar tarafından kurulan Atlassian şirketinin değerinin 29,9 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. İkili, Avustralya'nın en zengin 10 kişisi arasında yer alıyor.