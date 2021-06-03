Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı

Boks efsanelerinden Mike Tyson, cezasının hafifletilmesi ve erken tahliye için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini ayrıca para ödemesi de yaptığını açıkladı.

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03.06.2021 - 17:24

Tutuklu bulunduğu hapishaneden üç sene erken çıkan Mike Tyson, yılar sonra bir itirafta bulundu.

Cezaevinin ilk aylarında çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Tyson, cezaevi danışmanıyla ilişkiye girmesinin ardından hayatının değiştiğini söyledi.







Eski boksör Genel Eğitim Departmanın sınavını geçmesi gerektiğini bu nedenle danışman ile ilişkiye girdiğini ifade etti.







54 yaşındaki Tyson ayrıca sınavı geçmek için danışmana ek olarak para verdiğini de açıkladıç







Tyson, 18 yaşındaki genç bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle altı sene hapis cezası almıştı.

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