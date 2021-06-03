Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı

Boks efsanelerinden Mike Tyson, cezasının hafifletilmesi ve erken tahliye için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini ayrıca para ödemesi de yaptığını açıkladı.

03.06.2021 - 17:24

Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı - 1
Tutuklu bulunduğu hapishaneden üç sene erken çıkan Mike Tyson, yılar sonra bir itirafta bulundu.
Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı - 2
Cezaevinin ilk aylarında çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Tyson, cezaevi danışmanıyla ilişkiye girmesinin ardından hayatının değiştiğini söyledi.


Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı - 3
Eski boksör Genel Eğitim Departmanın sınavını geçmesi gerektiğini bu nedenle danışman ile ilişkiye girdiğini ifade etti.


Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı - 4
54 yaşındaki Tyson ayrıca sınavı geçmek için danışmana ek olarak para verdiğini de açıkladıç


Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı - 5
Tyson, 18 yaşındaki genç bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle altı sene hapis cezası almıştı.

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