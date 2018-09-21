Milan Moda Haftası’nda Gigi Hadid ve Kendall Jenner rüzgarı
ntv.com.tr, AP
Dünyanın en popüler süper modellerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner, İtalya'da düzenlenen Milan Moda Haftası kapsamında defileye çıktı. Moda şovu, eskize benzer sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekerken, 23 yaşındaki Hadid'in giydiği yarım gelinlik defileye damgasını vurdu.
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1Dünyanın en ünlü süper modellerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner sıra dışı bir defileye imza attı.
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2En son İtalyan Moda Evi Moschino’nun İlkbahar/Yaz’19 defilesinde beraber podyuma çıkan modeller karalama desenli kıyafetler taşıyarak büyük ilgi topladı.
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3Defilenin baş mankeni Gigi Hadid, etekleri yarım olan kabarık bir gelinlik giydi.
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4Eskiz desenli çorabı ve oldukça uzun duvağıyla gecenin en çok ilgi çeken tasarımı olan parçayı taşıyan 23 yaşındaki model izleyicilerden büyük beğeni topladı.
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Hadid’in duvağına ayrıca yapay kelebekler de eklendi.
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622 yaşındaki Jenner ise moda evinin parfüm şişesiyle birlikte yürüdü.
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Defileden kareler...
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