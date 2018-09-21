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Milan Moda Haftası’nda Gigi Hadid ve Kendall Jenner rüzgarı

ntv.com.tr, AP

Dünyanın en popüler süper modellerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner, İtalya'da düzenlenen Milan Moda Haftası kapsamında defileye çıktı. Moda şovu, eskize benzer sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekerken, 23 yaşındaki Hadid'in giydiği yarım gelinlik defileye damgasını vurdu.

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    Dünyanın en ünlü süper modellerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner sıra dışı bir defileye imza attı.
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    En son İtalyan Moda Evi Moschino’nun İlkbahar/Yaz’19 defilesinde beraber podyuma çıkan modeller karalama desenli kıyafetler taşıyarak büyük ilgi topladı.
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    Defilenin baş mankeni Gigi Hadid, etekleri yarım olan kabarık bir gelinlik giydi.
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    Eskiz desenli çorabı ve oldukça uzun duvağıyla gecenin en çok ilgi çeken tasarımı olan parçayı taşıyan 23 yaşındaki model izleyicilerden büyük beğeni topladı.
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    Hadid’in duvağına ayrıca yapay kelebekler de eklendi.

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    22 yaşındaki Jenner ise moda evinin parfüm şişesiyle birlikte yürüdü.
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    Defileden kareler...

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