Milano ve Paris Moda Haftaları dijital gerçekleşecek

Moda dünyasının ilgiyle takip ettiği Milano ve Paris Moda Haftaları da corona virüs önlemleri kapsamında dijital olarak düzenlenecek. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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13.05.2020 - 06:57

Milano’nun, ilk dijital moda haftası 14-17 Temmuz arasında gerçekleşecek. Ulusal İtalyan Moda Odası tarafından düzenlenen etkinliğin adı ‘Milano Dijital Moda Haftası’ olacak.







Milano Dijital Moda Haftası'nda birçok reklam çekimi, röportaj, sahne arkası görüntüleri ve hazırlık filmleri online olarak modaseverlere sunulacak.







Moda Odası Başkanı Carlo Capasa yaptığı açıklamada, “Planımız etkinliği haziran ortasında gerçekleştirmekti ama üretime yeni başladığımız için zamanlama uymadı ve koleksiyonlar ancak temmuzun ikinci haftasında hazır olabilir” dedi.







Capasa, “İtalya’daki sokağa çıkma yasakları 4 Mayıs’tan itibaren hafifledi bu nedenle üretim ve prodüksiyon başladı” ifadelerini kullandı.







“Tüm markalara seçim yapma özgürlüğü tanıdık. Günümüzde tek bir stratejiye bağlı kalmak çok zor” diyen Capasa, corona virüs sonrasında moda sektörünün değişim göstereceğinin altını da çizdi.







Birçok ikonik markanın yer alacağı dijital moda haftasının yanı sıra eylülde ise fiziksel bir Moda Haftası gerçekleşmesi bekleniyor.







Paris Moda Haftası ise bu gelişmelerden sadece birkaç saat sonra bu dijital ütopik deneyime katılacağını duyurdu.