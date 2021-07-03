Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı

03.07.2021 - 13:03
Cyrus'un eski evi kemerli pencerelere, Fransız meşe döşeme tahtalarına ve geniş bir açık hava eğlence alanına sahiptir.
Ön kapının hemen yanında resmi bir yemek odası ve Amerikan bar ve şömineli bir aile odası bulunuyor.
Gurme mutfağında, mermer tezgahlar ve son teknoloji cihazlarla donatılmış büyük bir orta ada üzerinde tonozlu bir çatı penceresi var.
Tümü ebeveyn banyolu olan yatak odaları, biri zemin katta ve biri birinci katta olmak üzere iki ana süitten oluşuyor.
Etkileyici banyolardan biri, iki kişilik ve büyük bir duşa sahipt...