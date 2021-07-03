Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı

Miley Cyrus, bir yıl önce satın aldığı evi 2.3 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) kâr ederek sattı.

03.07.2021 - 13:03

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 1
ABD’li şarkıcı Miley Cyrus'un geçtiğimiz yaz uğruna 4.9 milyon dolar’ı gözden çıkardığı ev 7.2 milyon dolar’a (yaklaşık 62.5 milyon TL) alıcı buldu.

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 2

Variety’nin haberine göre, kimliği gizli tutulan yeni ev sahibinin komşuları arasında Kim Kardashian bulunuyor.
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 3
6.800 metrekarelik konak, 1950'lerde inşa edildi  ve yakın zamanda tamamen yenilendib 

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 4

Cyrus'un eski evi kemerli pencerelere, Fransız meşe döşeme tahtalarına ve geniş bir açık hava eğlence alanına sahiptir.

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 5

Ön kapının hemen yanında resmi bir yemek odası ve Amerikan bar ve şömineli bir aile odası bulunuyor. 

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 6
6 yatak odası ve 6 banyo bulunan evde sinema salonu da yer alıyor.
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 7

Gurme mutfağında, mermer tezgahlar ve son teknoloji cihazlarla donatılmış büyük bir orta ada üzerinde tonozlu bir çatı penceresi var. 

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 8

Tümü ebeveyn banyolu olan yatak odaları, biri zemin katta ve biri birinci katta olmak üzere iki ana süitten oluşuyor. 

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 9

Etkileyici banyolardan biri, iki kişilik ve büyük bir duşa sahipt... 

Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 10
İşte 7.2 milyon dolar’a satılan evin fotoğrafları...
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 11
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 12
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 13
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 14
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 15
Miley Cyrus evini bir yılda 2.3 milyon dolar karla sattı - 16

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