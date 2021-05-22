Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini

22.05.2021 - 12:02
Süperstar Miley Cyrus, Elon Musk'ın sunduğu SNL performansının ardından Bowery Hotel'den ön tarafları dik olan yeni bir saç modeliyle çıkıyor.
Miley Cyrus, SNL için prova yaptıktan sonra NYC'deki The Bowery Hotel'e gelen hayranlarından uzak durdu.
Miley Cyrus, Elon Musk ile SNL konserinden önce ise New York'taki otelinin önünde hayranlarına imza dağıtırken bir püsküllü denim rengi ceketiyle görüntülendi.
New York'taki JFK havalimanında ise tamamen ünlü şarkıcı baştan aşağıya siyah bir kombin tercih etti.