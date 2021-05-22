Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini

Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı Miley Cyrus, geçen hafta boyunca Fendi Mini Peekaboo çantasını yanından ayırmadı. 28 yaşındaki sanatçısı çantasını dört farklı kombinle kullandı.

22.05.2021 - 12:02

Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini - 1
Şarkıcı Miley Cyrus, geçtiğimiz hafta içinde New York sokaklarında görüntülendi. Toplantıdan toplantıya koşan ve şu sıralar yoğun bir çalışma hayatı olduğunu belirten şarkıcının, farklı kıyafetlerini aynı çantayla kombinlemesi dikkat çekti.
Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini - 2
Miley Cyrus’ın altın zımbalı siyah deri Fendi Mini Peekaboo çantası ikonikler arasında yer alıyor. İşte Cyrus'ın vazgeçemediği çantasıyla dört farklı kombini...
Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini - 3

Süperstar Miley Cyrus, Elon Musk'ın sunduğu SNL performansının ardından Bowery Hotel'den ön tarafları dik olan yeni bir saç modeliyle çıkıyor.

Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini - 4

Miley Cyrus, SNL için prova yaptıktan sonra NYC'deki The Bowery Hotel'e gelen hayranlarından uzak durdu.

Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini - 5

Miley Cyrus, Elon Musk ile SNL konserinden önce ise  New York'taki otelinin önünde hayranlarına imza dağıtırken bir püsküllü denim rengi ceketiyle görüntülendi.

Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini - 6

New York'taki JFK havalimanında ise tamamen ünlü şarkıcı baştan aşağıya siyah bir kombin tercih etti.

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