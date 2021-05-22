Miley Cyrus'ın aynı çantayla dört farklı kombini

Şarkıcı Miley Cyrus, geçtiğimiz hafta içinde New York sokaklarında görüntülendi. Toplantıdan toplantıya koşan ve şu sıralar yoğun bir çalışma hayatı olduğunu belirten şarkıcının, farklı kıyafetlerini aynı çantayla kombinlemesi dikkat çekti.