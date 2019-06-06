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Miley Cyrus'tan taciz isyanı

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus bir hayranının kendisini taciz etmesi sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara isyan etti. Cyrus yaptığı açıklamada, "Çıplak bile olsak, izin almadan kimse dokunmaz" ifadelerini kullandı.

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    Miley Cyrus, Barcelona'da bir hayranının kendisini taciz etmesi sonrası, sosyal medyadaki yorumlara Twitter'dan açıklama yaparak sert tepki gösterdi.


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    Cyrus, "O ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir. Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse elleyemez" dedi.


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    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Miley Cyrus'un arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyor.


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    Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu.


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    Geçtiğimiz yıl Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth ile dünyaevine girmişti. Çift, 2010 yılında çekilen Last Song (Son Şarkı) filminin setinde tanışmıştı.
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