Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar ile eşi Emin Ökten alacağını tahsil etmek isteyen bir şahıs tarafından telefonla sürekli taciz edilmeye başlayınca şikayetçi oldu.

Haberler 29.12.2021 - 10:36

Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte - 1

Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten alacağı olduğu iddia eden Mert Gören tarafından telefonla sık sık aranmaya başladı. Ökten ise Gören'in şirketten alacağı olmadığını gördü.

Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte - 2

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İddiaya göre bu şahıs, durumu takıntı haline getirdi. Eşi Bahar Çağlar'la Ökten'i sürekli izleyen Gören, çifte mesaj atarak takipte olduğunu belgeliyordu.

Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte - 3

Çift, haziran ayında Trabzon'a gittiğinde ise Gören tarafından Trabzon'daki evinde rahatsız edildi. İkili, bu kez sosyal medya terörüyle baş başa kaldı.

Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte - 4

Ünlü basketbolcu adına bir internet sitesi açan Gören, burada Bahar Çağlar'ın fotoğraflarıyla rencide edici mesajlar paylaştı.

Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte - 5

İkili psikolojik şiddete daha fazla dayanamayarak şikayetçi oldu. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Ökten çifti, şahsın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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