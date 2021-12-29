Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten'in başı dertte

Haberler 29.12.2021 - 10:36
Milli basketbolcu Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten alacağı olduğu iddia eden Mert Gören tarafından telefonla sık sık aranmaya başladı. Ökten ise Gören'in şirketten alacağı olmadığını gördü.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İddiaya göre bu şahıs, durumu takıntı haline getirdi. Eşi Bahar Çağlar'la Ökten'i sürekli izleyen Gören, çifte mesaj atarak takipte olduğunu belgeliyordu.
Çift, haziran ayında Trabzon'a gittiğinde ise Gören tarafından Trabzon'daki evinde rahatsız edildi. İkili, bu kez sosyal medya terörüyle baş başa kaldı.
Ünlü basketbolcu adına bir internet sitesi açan Gören, burada Bahar Çağlar'ın fotoğraflarıyla rencide edici mesajlar paylaştı.
İkili psikolojik şiddete daha fazla dayanamayarak şikayetçi oldu. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Ökten çifti, şahsın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.