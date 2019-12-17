Milyarderler Caddesi'nde 67 milyon dolarlık soygun

Sun gazetesinin haberine göre, kimliğini belirlenemeyen üç kişi Cuma gecesi arka bahçeden Ecclestone'un Kensington semtindeki 57 odalı evine girdi. Hırsızların yatak odasındaki bazı kasaları açmayı başararak, pırlanta yüzük ve küpelerle kayıplara karıştı.



