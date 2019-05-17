Milyoner fenomenler deşifre oldu

Eşleri milyoner olan kadınların hayatına yer veren Real Housewives programın yıldızlarından Dawn Ward, Rachel Lugo ve Perla Navia; bedava yemek yemek istedikleri restoran tarafından deşifre edildi.
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Sosyal medyanın etkisini kullanarak seyahat, yeme-içme, konaklama gibi imkanları bedavaya elde edenler her geçen gün artıyor. Bazı fenomenlerin tek bir paylaşım karşılığında lüks tatillere çıktığı biliniyor. Ancak böylesi daha önce duyulmamıştı
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İngiltere’de 4 yıldır yayınlanan Real Housewives isimli reality şovda eşleri milyoner olan kadınların hayatı yer alıyor.
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Programın yıldızlarından Dawn Ward, Rachel Lugo ve Perla Navia ünlü bir restoranda yemeğe çıkmak istedi. Ama rezervasyon yaptırmak yerine restorana bir mesaj ilettiler.
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Mesajda “Restoranda Real Housewives yıldızı 3 kişi yemek yiyecek. 3’ü de sosyal medyada çok etkili. Ağırlamanız karşılığında restoranınızı tanıtacaklar” yazıyordu.
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Restoran, mesajı sosyal medyada paylaşarak 3 kadını da ifşa etti. Takipçileri her biri milyonlar içinde yüzen kadınların bu talebini ayıpladı.
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Perla Navia 60 milyon sterlinlik servete sahip.
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Eski bir futbolcuyla evli Dawn Ward 15 milyon sterlin’lik bir malikanede oturuyor.
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Emlak milyoneriyle evli olan Rachel Lugo tarihi eser sınıfına giren bir malikanede yaşıyor.