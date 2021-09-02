Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor

Oyuncu Mine Tugay, "Aşık olunca hayatınıza tutku, bağlılık, sorumluluk gibi yeni ve zengin kavramlar giriyor" açıklamasında bulundu.

02.09.2021 - 16:24

Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 1
Mine Tugay, kariyer serüveni, gelecek dönem projeleri ve kendisine dair merak edilen her şeyi MAG dergisine anlattı.


Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 2
Canlandırdığı karakterler içerisinde kendisini en yakın hissettiği karakterin Medcezir dizisindeki “Ender” olduğunu söyleyen Tugay “Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol Medcezir dizisinde Ender karakteriydi. Cepten yemek derken role elbette çok şey katmaya çalıştım, partnerimle üzerine çok konuşup çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı" dedi.


Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 3
"Aşkın sizin hayatınızdaki yeri nedir?" sorusuna ise ünlü oyuncu şu yanıtı verdi: "Aşk dediğimiz kavram, zaman içerisinde boyut olarak farklılaşabiliyor. İki insan arasındaki aşktan bahsediyorsak beni besleyen bir şey olduğunu söyleyebilirim."


Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 4
"Çünkü aşık olunca hayatınıza tutku, bağlılık, sorumluluk gibi yeni ve zengin kavramlar giriyor"


Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 5

Tugay, kendisinde en sevdiği ve sevmediği özellikler için ise şunları söyledi: “Kendimde en sevdiğim özellik, insanları tanıma ve anlama hevesim hiç bitmiyor. Bu işimin de getirdiği bir özellik ve bunu seviyorum. Sevmediğim özelliğim ise biraz sabırsızım. Ama bunun üzerine de çalışıyorum. Her şeyi zamana bırakmak gerektiğini, sabırsızlandığım konu ile ilgili kafamdaki soru işaretlerini minimalize etmeyi öğretiyorum kendime. Yol aldığımı söyleyebilirim"

İşte Tugay'ın Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 6
Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 7
Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 8
Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 9
Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 10
Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor - 11

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