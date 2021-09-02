Mine Tugay: Aşık olunca hayatınıza tutku giriyor

Tugay, kendisinde en sevdiği ve sevmediği özellikler için ise şunları söyledi: “Kendimde en sevdiğim özellik, insanları tanıma ve anlama hevesim hiç bitmiyor. Bu işimin de getirdiği bir özellik ve bunu seviyorum. Sevmediğim özelliğim ise biraz sabırsızım. Ama bunun üzerine de çalışıyorum. Her şeyi zamana bırakmak gerektiğini, sabırsızlandığım konu ile ilgili kafamdaki soru işaretlerini minimalize etmeyi öğretiyorum kendime. Yol aldığımı söyleyebilirim"

İşte Tugay'ın Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...